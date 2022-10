País tem 28 mil vagas em 240 concursos, com salários de até R$ 33 mil

Há concursos em procuradorias, tribunais de Contas e Regionais do Trabalho, ministérios públicos, polícias civil e militar, Corpo de Bombeiros, Detran e conselhos regionais em vários estados.

No Distrito Federal, o concurso do Departamento de Trânsito do Distrito Federal (Detran-DF) é organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). A seleção abriu 366 vagas, com remuneração de até R$ 6.437,50, para analistas, e de R$ 4.650, para técnicos.

As inscrições ficam abertas até as 23h de 8 de novembro, pelo site do IFBC. A taxa de inscrição será de R$ 90, para candidatos ao cargo de analista, e de R$ 80, para técnicos. As provas estão previstas para dezembro.

IFB

O Instituto Federal de Brasília (IFB) divulgou dois editais de concursos para professores e técnicos em educação. São, no total, 50 vagas.

No caso dos professores, há 16 oportunidades, com salários que variam de R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18, a depender da titulação do aprovado. Em relação aos cargos técnico-administrativos, são 34 vagas, com remunerações que vão de R$ 2.403,07 a R$ 4.638,66.

O prazo de inscrições para o concurso se encerra nesta segunda-feira. Para confirmar a solicitação, é necessário efetuar o pagamento de uma taxa de R$ 150 até 18 de outubro.

O concurso público do IFB será desenvolvido oficialmente e exclusivamente no Sistema de Inscrições da Fundação Cefetminas, cujo acesso é conferido pela página da organizadora, no endereço eletrônico: https://concurso.fundacaocefetminas.org.br.

Rede Sarah

Estão abertas as inscrições para os novos editais do concurso Rede Sarah de Hospitais de Reabilitação para os cargos de fisioterapeuta, nutricionista, psicólogo, farmacêutico, professor e analista de laboratório em diversas especialidades.

O processo de candidatura pode ser realizado até o dia 19 de outubro, no portal da Rede Sarah, ao custo de R$ 120,00 e R$ 140,00. As provas estão previstas para 4 de dezembro.

São ofertadas 60 vagas, sendo 5 destinadas a pessoas com deficiência, com remuneração inicial de R$ 10.256,45 a R$ 13.675,28.

Mais oportunidades

Nesta segunda, ao menos outros 23 órgãos abrem prazo de inscrições para 1.438 vagas em cargos de todos os níveis de escolaridade. Os salários chegam a R$ 15.274,80 na Prefeitura de Formosa do Sul (SC).

Confira informações de alguns concursos:

Prefeitura de Formosa do Sul (SC)

Inscrições: até 17/11/2022

16 vagas

Salários de até R$ 15.274,80

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Auriflama (SP)

Inscrições: até 30/10/2022

1 vaga

Salários de até R$ 6.183,44

Cargos de nível superior

Veja o edital

Câmara Municipal de Nova Marilândia (MT)

Inscrições: até 06/11/2022

1 vaga

Salários de até R$ 2.500,00

Cargos de nível médio

Veja o edital

Consórcio Intermunicipal Multissetorial do Vale do Piranga (Cimvalpi)

Inscrições: até 25/11/2022

3 vagas

Salários de até R$ 2.324,97

Cargos de nível fundamental, médio e superior

Veja o edital

Prefeitura de Acaiaca (MG)