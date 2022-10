Patrão tenta matar funcionário a golpe de foice após discussão em fazenda no interior do Acre

Ronaldo Rodrigues Kaxinawá, 37 anos, foi vítima de uma tentativa de homícidio por golpe de foice, após se envolver em uma discussão com o próprio patrão, na noite deste sábado (8). O crime aconteceu em uma fazenda localizada no km 10 do Ramal do Seringueiro, no Projeto de Assentamento Tocantins, próximo a Escola Raio de Luz, na zona rural do município de Porto Acre, no interior do estado.

Ronaldo disse que acabou acontecendo uma discussão entre ele e o próprio patrão, que teria desferido um golpe de foice na cabeça da vítima sem nenhum motivo aparente.

Para não morrer, Ronaldo conseguiu fugir e pediu ajuda a um vizinho, que o auxiliou até ele ser atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Após a ação, o acusado fugiu do local.

O Samu conseguiu encontrar Ronaldo dentro do veículo do vizinho que o ajudou e os paramédicos de uma ambulância básica socorreram o homem e o encaminharam ao Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

O caso será investigado por agentes de Polícia Civil de Porto Acre.