A Prefeitura Municipal de Rio Branco, através da Secretaria Municipal da Casa Civil, abre licitação de pregão eletrônico 107/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP) para a contratação de empresa para fornecimento de refeições prontas/marmitex (almoço ou janta). Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 21 de outubro de 2022, 08:30.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.