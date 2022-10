Prefeitura de Rio Branco avança em revitalização de ruas da capital

A atual gestão segue com a missão de proporcionar uma cidade cada vez melhor para a população rio-branquense. Por isso, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, acompanhado do presidente da Empresa Municipal de Urbanização (Emurb), José Assis Benvindo, esteve na manhã desta terça-feira (25), nos bairros Rosalinda e Taquari.

Inicialmente, a gestão visitou as ruas Por do Sol e Travessa Edmundo Pinto no bairro Rosalinda, que recentemente passaram por uma revitalização. Os moradores que ali vivem agradeceram ao gestor pelo empenho em tentar alcançar todos os bairros da capital.

“Quando eu cheguei aqui era só um caminho, tínhamos que ir para a igreja com a sandália no dedo, quando chovia tínhamos que esperar parar pra conseguir sair. Agora tá bom, graças a Deus e ao prefeito que ajudou a fazer a nossa rua”, disse a aposentada, Maria do Rosário Pereira da Silva.

“É a primeira vez em 24 anos que entra uma máquina aqui. Nunca havia entrado nem da prefeitura e nem do governo. Agora ficou bom, pra mim e pros vizinhos também, antes estava terrível”, explicou o serralheiro, Valdeci Antônio Cardoso.

O prefeito de Rio Branco se mostrou feliz pela população estar vendo na prática a atuação de sua gestão.

“A gente sabe que rua é fundamental dentro da cidade e especialmente em locais como esse aqui. No ano passado nós fizemos muitas ruas e esse ano faremos mais ainda. Porque isso é dignidade para as pessoas”, enfatizou.

Em seguida, prefeito e presidente, se dirigiram até o bairro Taquari, onde a Emurb estava com três equipes a todo vapor realizando a revitalização da rua Baguari, totalizando mais de 2 km de revitalização só nesse trecho do bairro. Enquanto estava no Taquari, o prefeito sentiu o carinho dos moradores que pararam para cumprimentar o gestor.

“Graças a Deus, está um desempenho ótimo porque eu ando pela cidade o dia todo e aqui nesse trajeto que eu uso demais está um show e vai ficar melhor ainda com o recapeamento que está acontecendo”, disse um dos moradores da região, Rolando Otto Neitzke.

O presidente da Emurb, Assis Benvindo, explicou que já são mais de 800 ruas revitalizadas, só esse ano, na gestão do prefeito Tião Bocalom e reforçou o compromisso com a população de entregar obras de qualidade.

“Isso é um tapa buraco definitivo, nós fazemos um tapa buraco contundente e duradouro. A população pode observar que em todas as ruas onde a Emur trabalha a qualidade é diferenciada, pois procuramos fazer um bom trabalho que vai até o fim da gestão”, ressaltou.