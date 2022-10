Presidente do PT e bolsonarista posam juntos para foto no Acre: “Democracia”

O comunicador Diego Lins, conhecido como ‘beijoqueiro’ e bolsonarista declarado, se encontrou durante a manhã deste domingo (30) com o presidente do Partido dos Trabalhadores do Acre (PT/AC) Cesário Braga, com o qual posou para uma foto.

Diego estava vestido com a camisa da seleção Brasileira, vestimento comumente usada pelos eleitores de Jair Bolsonaro (PL), e um boné com o nome do presidente. Já Cesário, vestia vermelho e um boné com o nome de Lula.

“Amizade é isso. Viva à democracia”, escreveu Lins.