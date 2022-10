Pressionado, MEC anuncia desbloqueio de verba para universidades

O ministro da Educação, Victor Godoy, anunciou em sua conta no Instagram, nesta sexta-feira (7/10), que haverá o desbloqueio de verba para as universidades e os institutos federais, bem como para a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). A pasta vinha sendo pressionada a respeito do tema.

“Eu já tinha dito que não haveria impacto para as universidades e os institutos, que nós tratamos de caso a caso. E agora estamos fazendo uma liberação para todo mundo, para facilitar e agilizar a vida de todo mundo”, disse o ministro no vídeo.

Um decreto presidencial publicado no último dia 30 de setembro determinou o represamento de 5,8% da verba do ensino superior vinculado ao Ministério da Educação. O bloqueio chegava a R$ 328,5 milhões para as instituições universitárias.