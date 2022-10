Residencial Via Parque publica edital para contratação de empresas para prestação de serviços

EXTRATO DO EDITAL DE LICITAÇÃO PRIVADA DO CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VIA PARQUE. Nº. 0001/2022

A Comissão Especial de Licitação do Condomínio Residencial Via Parque, torna público, para conhecimento dos interessados, que estará realizando uma licitação privada que visa eleger, por meio da sua Assembleia, a proposta mais vantajosa relacionada ao objeto do contrato a ser firmado a partir do dia 14 de novembro de 2022, por meio da contratação de 08 (oito) Auxiliares de Limpeza; 04 (quatro) Auxiliares de Serviços Diversos; 01 (um) Artífice de Serviços Gerais; e 02 (dois) Jardineiros.

As empresas interessadas terão até o dia 29 de outubro de 2022 para enviarem os seus documentos de Habilitação e suas respectivas Propostas, conforme as regras deste certame. O Edital de Licitação do Condomínio Residencial Via Parque, em conjunto com os seus anexos, poderá ser encontrado, na íntegra, por meio do seguinte link:

https://drive.google.com/drive/folders/1p9auFGDBsc-E0Q9yZ842V68iN8Z6GUMe?usp=sharing

O condomínio estará aberto para visitações agendadas e acompanhadas, a fim de que todos os participantes tenham real noção do tamanho do residencial.

Rio Branco – Acre, 14 de outubro de 2022.