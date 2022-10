Giro do zodíaco: Guru do ContilNet revela tudo sobre a energia da semana para seu signo

Olá, pessoas, mais um giro do zodíaco, levando alto astral, força e esperança para vocês, vamos fazer acontecer com fé, vontade e amor, confiram:

Áries, de 21 de março a 20 de abril: É o momento de se libertarem e encerrarem relações tóxicas e coisas que não agregam nada… Permitam viver de forma leve e satisfeita com as escolhas que fazem… Nos negócios, oportunidade de ouro para se libertarem de contratos restritos e pensarem estratégias mais eficazes… Na saúde, tenham cuidado com agressividade, desestressem com uma boa caminhada e esportes de luta.

Touro, de 21 de abril a 20 de maio: Equilíbrio é a chave para tudo acontecer com mérito e bênção… Deixem as coisas correrem com harmonia… Tudo acontece com cortesia e educação… Nos negócios, mérito nas situações que vocês se envolvem, diferenciando os créditos pela educação e diplomacia, colheita do que se plantou… Na saúde, pode ter complicações com os rins, portanto, tomem muita água e tenham uma atividade física equilibrada.

Gêmeos, de 21 de maio a 20 de junho: é um momento de reflexão e contemplação, ouvir a voz da intuição e descobrir as conexões que fazem acontecer… Nos negócios, devem ouvir mais as pessoas da rotina de vocês, os clientes e colegas de jornada e agregar assim aquela ação intuitiva que faz diferença… Sintam as respostas das pessoas e escolham as atitudes certas em função disso. Na saúde, tirem um tempinho para meditação e yoga, além de um excelente sono reparador…

Câncer, de 21 de junho a 22 de julho: Olhem além da realidade e façam acontecer a vontade do espírito, não o impulso do desejo… Todo salto na vida é um ato de fé! Nos negócios, um palpite que pode mudar tudo numa diferença enorme… Explorem essa sorte e façam acontecer as novidades… Na saúde, cuidado com impulsividade e ansiedade…

Leão, de 23 de julho a 22 de agosto: Abram o coração para o novo e deixem o velho ir embora, uma nova vida livre de um passado insano… Nos negócios, outras oportunidades que fazem terminar as antigas, fim de um período ruim de poucos negócios ou emprego… Na saúde, cuidem da higiene dos órgãos genitais.

Virgem, de 23 de agosto a 21 de setembro: Vocês têm a força para fazer diferença e atrair pessoas, situações e pensamentos… Vontade é tudo! Nos negócios, força e simpatia que seduzem e promovem… Acordos fechados com energia e entusiasmo. Na saúde, grande vitalidade nesse período.

Libra, de 22 de setembro a 23 de outubro: Um período maravilhoso para amar, criar e realizar, a beleza que veem está em vocês, é a oportunidade de viver o bom, belo e bonito… Nos negócios, período de realizações e conquistas com o reconhecimento das pessoas, sucesso! Na saúde, tudo de bom, com o corpo alma e espírito!

Escorpião, de 24 de outubro a 22 de novembro: Uma escolha deve ser feita e sustentada com amor, cuidado com aparências sem alma… Nos negócios, propostas que podem surgir que os deixarão balançados… Escolham o que realmente bate com vocês… Na saúde, problemas respiratórios ou no sistema nervoso, relaxem, tomem vitamina C e deixem tudo leve…

Sagitário, de 23 de novembro a 21 de dezembro: É o momento de aprender e ensinar, inspirar pessoas na caminhada, perdoar e deixar o melhor acontecer! Nos negócios, podem treinar a equipe ou clientes, nivelando conhecimentos relativos a procedimentos ou produtos, com bom resultado. Na saúde, cuidem da qualidade da alimentação e da barriga…

Capricórnio, de 22 de dezembro a 20 de janeiro: Prudência e reserva para analisar as situações… Sejam livre da revolta perante as coisas olhem o círculo sabendo que há novos horizontes na paisagem… Nos negócios, use da prudência e tato perante acordos e negociações, fale pouco e demonstre fazendo… Na saúde, cuidado com a ira e revolta, prefira se recolher no círculo do que sair chutando o balde…

Aquário, de 21 de janeiro a 18 de fevereiro: Assumam a liderança de uma situação, puxando a responsabilidade para vocês, sirvam comandando e comandem servindo… Nos negócios, reconhecimento da liderança exercida, perante grupo e clientes, façam acontecer com serviço, determinação e vontade! Na saúde, cuidado com a gula e autoritarismo…

Peixes, de 19 de fevereiro a 20 de março: Tenham jogo de cintura pra lidarem com situações chatas que exijam diplomacia e tato… Realizem mais pelo trabalho do que por falatórios… Nos negócios, contra fatos não há argumentos, há certeza e no restante se negocia com execução e tato… Na saúde, cuidem dos ossos, tomando Sol de forma adequada…

Um excelente e mágico mês para todos!

#zodíaco #astrologia #tarot #esoterismo #filosofia

Pessoas, uma boa e abençoada semana!

