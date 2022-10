Roberto Duarte presenteia crianças dos bairros da Sapolândia e Caladinho

O olhar de satisfação e de alegria ao desembrulhar o presente era nítido no rosto das crianças, durante ação realizada pelo deputado estadual Roberto Duarte (Republicanos), em alusão ao Dia das Crianças, que beneficiou meninos e meninas nesta quarta-feira, 12, nos bairros Sapolândia e Caladinho, em Rio Branco.

Apesar de ser conhecido pelo estilo fiscalizador e sério, o parlamentar Roberto Duarte soltou o sorriso ao lado das crianças pela manhã e brincou com a meninada.

Presenteando brinquedos e distribuindo lanche para as crianças nos bairros, Roberto Duarte conversou com os pais e ressaltou o seu compromisso na Câmara Federal com a educação.

“Hoje estamos presenteando essas crianças que tanto precisam de atenção. Foi tudo pensado com muito carinho, preparamos presentes, guloseimas e um lanche. Muitas não iam receber presente hoje, e proporcionar essa simples lembrança é realmente compensador. Foi muito bom também conversar com os pais e sempre também me colocar à disposição”, afirmou Roberto Duarte.

A moradora do bairro da Sapolândia, a senhora Maria Cremilda, agradeceu Roberto Duarte por lembrar das crianças da comunidade. “Ficamos felizes em receber essa surpresa, as crianças estão gratas com a visita e presentes que receberam, meus dois filhos estão muito felizes”, afirmou.