Rotam apreende grande quantidade de drogas na periferia de Rio Branco

Dois homens foram presos acusados de tráfico de drogas na noite desta terça-feira (25), na rua Cearense, no bairro Seis de Agosto, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações dos policiais militares da Rotam, do Batalhão de Operações Especiais (BOPE), eles estavam fazendo patrulhamento na região, quando foram parados por um popular que denunciou que uma residência na rua Cearense estava sendo usada para o tráfico de drogas.

De posse da denúncia, os militares foram até o local e, ao chegarem na casa, foram recebidos por duas mulheres que estavam com crianças no colo. Os militares perguntaram se na residência havia drogas, e uma das mulheres disse que sim, e permitiu a entrada dos PMs no local. Uma das mulheres foi até um guarda-roupa e pegou um bote com as drogas embaladas.

Dentro do vaso tinha cerca de 273 papelotes de skunk, 34 trouxinhas de cocaína, 9 saquinhos grandes com porções de skunk, uma pedra de crack e R$ 54 em dinheiro provavelmente oriundo do tráfico de drogas. Ao serem perguntadas sobre quem seria o dono das drogas, as mulheres apontaram os maridos delas como os proprietários dos entorpecentes e disseram que os mesmos estavam em uma quadra de futebol jogando bola.

Os policiais foram até quadras de esportes e, diante dos fatos, deram voz de prisão aos dois suspeitos pelo crime de tráfico de drogas. Os entorpecentes foram recolhidos, juntamente com o dinheiro, e os acusados, que já possuem passagem pela polícia, foram levados à Delegacia de Flagrantes (Defla), para serem tomadas as medidas cabíveis.