Maiara revela quanto está pesando e web reage: “Desnutrida”

A cantora sertaneja Maiara, que faz dupla com Maraisa, tem colecionado polêmicas nas redes sociais e, dessa vez, resolveu fazer um desabafo durante um show em Teresina (PI). Em meio a críticas por conta do seu peso, ela afirmou que está vivendo sua “melhor fase” ao revelar que está pesando 45 quilos. Na internet, muita gente questionou a fala da artista.

Maiara estava do lado da irmã quando, durante o show, quando resolveu responder a comentários maldosos feitos na internet. “Quando eu tava mais gordinha não prestava também, agora emagreci, tô com 45 quilos, graças a Deus bem alinhados… E agora o povo fica me arrumando um monte de doença que não existe, que eu nem sei o nome”, afirmou.

A cantora seguiu rebatendo os críticos e disse que nunca ganhou tanto dinheiro como agora. “Livra-me de todo mal, amém, gente. Eu tô na minha melhor fase. Nunca ganhei tanto dinheiro na minha vida. Nunca tive tão bonita na minha vida e tô solteira”, complementou.

Maiara ainda falou brevemente sobre a vida amorosa. Solteira, disse que tem uma “coleção de alianças” em casa. “Com 36 anos eu passei por tanto homem, eu tenho coleção de aliança (…) Todos os homens que passaram nas nossas vidas tão casados e bem casados, são pessoas do bem, estão felizes”, comentou.

Reação

Nas redes sociais, porém, a fala de Maiara não caiu muito bem entre os internautas. Muitos usaram o Instagram para afirmar que a cantora sertaneja está “se enganando” e “desnutrida”. “Até quando vão ficar se enganando que tá tudo bem só porque ela tá falando que tá tudo bem”, questionou a seguidora Camila Oliveira.

“45kg melhor fase?? Ela tem a minha altura, 45kg tá desnutrida. Eu já pesei 47kg, mas isso eu tinha 20 anos era só o risco e detalhe, fiquei com esse peso porque estava mal tanto fisicamente como psicologicamente”, apontou a internauta Caroline Garcia. “45kg 😮 e ainda diz que está bem?”, lamentou Mari Bueno.

Os comentários seguiram. “Não, não e não! Não normalizem isso. Ela está desnutrida, nutricionalmente falando. Não é ‘se ela está falando tá tudo bem’. Isso se chama DISMORFIA”, afirmou a seguidora Marina Kühl. “Mas terapia será que tá fazendo?”, quis saber Victoria Gomes.