Alerta: 10 cidades do Acre serão atingidas por fortes temporais com ventos de até 60 km/h, diz Inmet

O Instituto de Meteorologia (Inmet) emitiu nesta quarta-feira (23), um alerta de chuvas intensas para 10 cidades do Acre, válido até as 10h de quinta-feira (24). O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora, podendo atingir até 50 mm no dia, com ventos de 40 a 60 km/h.

Veja quais são as cidades com alerta de chuvas intensas:

Cruzeiro do Sul

Feijó

Jordão

Mâncio Lima

Manoel Urbano

Marechal Thaumaturgo

Porto Walter

Rodrigues Alves

Santa Rosa do Purus

Tarauacá

Além disso, há risco baixo de corte de energia, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.Há risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

Precauções

O Inmet alerta ainda que em caso de rajadas de vento, a população não deve se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas e não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia. Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193). O alerta é para todos os municípios do Acre.