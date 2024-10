Ticiane Pinheiro revela detalhes de término com César Tralli

A apresentadora Ticiane Pinheiro, contratada da Record, abriu o jogo, em entrevista recente, e deu detalhes sobre sua relação com o jornalista César Tralli, da Globo. A loira relembrou que chegou a terminar o relacionamento com o global logo no começo do namoro depois que o âncora do Jornal Hoje disse que não queria ter filhos.

Atualmente, Ticiane Pinheiro, de 48 anos, e César Tralli, 53, são pais de Manuella, de 5. A apresentadora do Hoje Em Dia fez questão de frisar que o jornalista é um “paizão”, mas que, no começo do relacionamento, não estava muito interessado em casar e ter filhos.

“O César não queria casar nem ter filho, né?! Tanto que, por uma época, a gente separou”, comentou Ticiane Pinheiro. “Quando ele começou a namorar comigo, eu falei ‘Quero casar e ter filhos’, sabe aquela afobação? Já assustei o homem assim. Ai ele respondeu ‘Quero, quero’. Depois ele viu que não queria mesmo e aí eu separei”, completou.

A filha de Helô Pinheiro ressaltou, porém, que Tralli mudou de opinião. “Era apaixonada por ele, mas não ia ficar ficando, namorando, não. Ficamos separados, fiquei supermal, supertriste, ele também. Mas com a convivência com a Rafa [Justus], ele sentiu vontade de ser pai. Um ano depois de casados, eu engravidei. A gente já tá junto há 10 anos”, comentou.

15 anos de Rafaella

Na entrevista, Ticiane Pinheiro fez questão de frisar que se dá bem com o ex-marido, o empresário Roberto Justus, com quem teve uma filha, Rafaella. No fim de agosto, a herdeira celebrou os 15 anos em uma festa realizada no JW Marriott, em São Paulo. Ela estava acompanhada pela família e amigos ilustres.

Em vez da tradicional valsa, Rafaella escolheu uma dança moderna para comemorar o momento especial. Ela dançou com seu pai, Roberto Justus, e seu padrasto, César Tralli. O empresário e a apresentadora se casaram em 2005. Três anos após o casamento, o então casal teve a primeira herdeira juntos.