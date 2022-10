SEASDHM abre licitação de pregão eletrônico para fornecimento de gêneros alimentícios

A Secretaria de Estado de Assistência Social, dos Direitos Humanos e de Políticas Para Mulheres (SEASDHM) abre licitação de pregão eletrônico 401/2022, por Sistema de Registro de Preços (SRP), visando à futura e eventual contratação de pessoa jurídica para o fornecimento de gêneros alimentícios perecíveis e não perecíveis, material de expediente e material socioeducativo, visando atender as necessidades da Casa Abrigo Mãe da Mata e Casa Abrigo Juruá. Natureza do objeto: compras.

Data de abertura: 26 de outubro de 2022, 07:15.

Confira mais no Portal de Licitações do Tribunal de Contas do Estado do Acre (TCE), na aba pregão eletrônico.