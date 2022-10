Sipam prevê tempo instável com pancadas de chuvas isoladas em diversos pontos do Acre

Neste sábado (22), o Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam) prevê que o tempo vai variar de poucas nuvens a parcialmente nublado em quase todo o estado e com umidade relativamente alta.

Vão corre pancadas de chuvas isoladas em diversos pontos do estado, principalmente no período entre o final da tarde e início da noite. A metade leste do estado do Acre será mais afetada por pancadas de chuvas e trovoadas isoladas e de curta duração.