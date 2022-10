Termo de cooperação entre Iapen e Sest/Senat proporciona novas perspectivas para a segurança pública

Com novas perspectivas para a segurança pública direcionadas para o apenado e a valorização do servidor do Instituto de Administração Penitenciária do Acre (Iapen/AC), o órgão assinou nesta terça-feira, 11, um termo de cooperação técnica com o Serviço Social do Transporte e o Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat) em Rio Branco.

O termo de cooperação técnica irá promover bem-estar aos servidores do Iapen, auxiliando na melhoria da qualidade de vida, por meio dos serviços que serão ofertados pelo Sest/Senat, seja em cursos profissionalizantes, atendimento odontológico, fisioterapia ou outras atividades da área de saúde.

O compromisso firmado com a diretoria do Sest/Senat também abrange a pessoa presa, isto é, a mão de obra do apenado será utilizada para a prestação de serviços na unidade do Sistema S. Essa parceria possibilitará a ressocialização, ou seja, a reintegração do apenado que está saindo do Sistema Prisional.

A psicóloga do Núcleo de Apoio ao Servidor Penitenciário, Adriana Maia, destacou: “É mais saúde, qualificação profissional e lazer para os servidores. Agora teremos uma carteira de conveniado, que nos dará descontos em muitos serviços”.

Chance para recomeçar

“Com esse documento, o Iapen oferta a mão de obra dos apenados, com os serviços de roçagem, manutenção, limpeza predial e pintura do espaço do Sest/Senat. Além disso, serão ofertados cursos e palestras para os familiares dos apenados. Isso será importante para trazer novas perspectivas para o núcleo familiar da pessoa presa”, disse o presidente do Iapen, Glauber Feitosa.

O acesso a um novo ambiente pode trazer várias mudanças na vida de qualquer ser humano. É isso que está sendo realizado por meio da iniciativa dos órgãos de segurança pública do Acre e o Sistema S.

“Este dia marca a concretização da parceria entre Sest/Senat, Iapen e Associação dos Servidores do Sistema Penitenciário do Acre [Asspen], por meio do termo de cooperação. Assim, atenderemos um público-alvo, que são os servidores do Iapen, os familiares dos apenados, e a pessoa presa, por meio da ressocialização”, disse a diretora do Sest/Senat, Socorro Vale.

Além desse termo de cooperação com o Sest/Senat, há também outro que já está apresentando bons resultados, feito com o Departamento de Estradas de Rodagens do Acre (Deracre), que disponibilizou fardamento, equipamento de jardinagem, isto é, roçadeira, que também são utilizadas para a manutenção de estradas como a BR 364.

Na cerimônia de assinatura do termo de cooperação estiveram presentes o coordenador de Promoção Social, Paulo Roberto Gomes; a

coordenadora de Desenvolvimento Profissional, Luane de Almeida; a coordenadora de Administração e Finanças, Luciana Araújo; equipe do Sest/Senat e o presidente da Associação dos Policiais Penais, Carlos Leopoldo e o diretor executivo e operacional do Iapen, Marcelo Lopes.