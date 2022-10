Veja como voltar a receber o Auxílio Brasil depois de ter o benefício cancelado

O Governo Federal prevê a volta do recebimento do Auxílio Brasil, em duas hipóteses. Continue lendo esta matéria para saber quais são elas.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil

Antes de mais nada é necessário explicar quem são as pessoas que podem receber as parcelas do Auxílio Brasil. Como já dito antes, o programa tem a finalidade de ajudar as famílias em situação de vulnerabilidade social. Assim, é possível diminuir as desigualdades que assolam o país.

O Auxílio Brasil, originalmente, pagava uma parcela de R$ 400,00 para seus beneficiários. No entanto, no segundo semestre de 2022, o benefício passou por um acréscimo de R$ 200,00. Ou seja, ele passou a valer R$ 600,00. Mas, é importante dizer que essa mudança é válida apenas até o final do ano. A partir de 2023, o benefício volta a ser de R$ 400,00.