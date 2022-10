VÍDEO: onças são flagradas fazendo ‘amor’ e ritmo intenso impressiona

Acasalamento de animais é a onda da vez. Depois das sucuris polemizarem ao serem flagradas em acasalamento grupal, agora são as onças que estão dando o que falar.

Isso porque o fotógrafo da natureza Erisvaldo Almeida conseguiu fazer um raríssimo flagra no Pantanal. Ele, que também é guia, ficou famoso por causa do vídeo que fez das onças transando. “O amor está no ar”, escreveu o profissional.

O vídeo foi publicado em suas redes sociais e internautas não perderam a chance de repercutir, impressionados pelo “ritmo” da “transa”.

“Procriação das notas de 50 reais”, “A pintada dando uma pintada na pintada”, “Pode ser brava do jeito que for, que na hora H fica mansinha”, “Acabou a braveza dela?”, “A vida amorosa da onça tá melhor que a minha”, foram alguns dos comentários bem-humorados.

Veja a cena: