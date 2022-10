Warriors x Suns: clima de playoffs dura dois quartos e termina em descontrole

Finalmente saudável, Wiseman oferece o dinamismo e o talento para, eventualmente, encarar Ayton de igual para igual. Num futuro breve, quem sabe, dada a curva de desenvolvimento do jovem de 21 anos. Por ora, Kerr faz testes. Continua com a rotação longa, minutos significativos para numerosos coadjuvantes e até momentos em que retira todos os titulares de uma vez.

No look, no problem.

Klay finds James Wiseman with a DIME 👀

The Suns lead 54-51 with 3 minutes remaining in Q2. #KiaTipOff22 pic.twitter.com/QtCdqpw7R0

— NBA (@NBA) October 26, 2022