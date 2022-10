Wilson Lima e Eduardo Braga disputam 2º turno para o governo do AM

Wilson Lima (União Brasil) e Eduardo Braga (MDB) vão disputar o segundo turno para o governo do Amazonas no dia 30 de outubro. Com 99,93% das urnas apuradas, o candidato à reeleição tem 42,80%, enquanto o senador obtém 21%. Amazonino Mendes (Cidadania) ficou em terceiro lugar na disputa deste domingo (2), com 18,57% dos votos.