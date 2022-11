6° Encontro de Divas sorteia mais de 25 mil em prêmios neste domingo; confira

Neste domingo (20), acontece o tão esperado Encontro de Divas, evento realizado pelas influenciadoras digitais Maykeline Maia e Elita Maia, que deve reunir 500 mulheres no Maison Borges. O evento, que já tem ingressos esgotados, promete sortear mais de 25 mil em prêmios.

Um dos momentos mais aguardados da sexta edição do evento, será o sorteio de um IPhone 13, patrocínio da loja Kauanny Cell.

Com mais de 30 marcas presentes e 10 estandes, o encontro é considerado o maior evento de moda do Acre.

Os seguidores que não poderem estar presentes, fiquem tranquilos. O ContilNet e SansFilmes farão a transmissão através do YouTube, Facebook e Instagram.

Com início às 17h, a transmissão ao vivo mostra todos os detalhes do evento, desde os participantes, o desfile e um bate-papo com as anfitriãs Maykeline Maia e Elita Maia, amigas e cunhadas que mediam o @euvinodivando. Já se liga nas dicas de transmissão para acompanhar tudo pelas redes sociais.