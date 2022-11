Covid-19: Acre vacina crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades a partir deste sábado

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), iniciou neste sábado (26), a vacinação contra a Covid-19, em crianças de 6 meses a 2 anos sem comorbidades com o imunizante Pfizer. A previsão é vacinar mil crianças nesta faixa etária.

A imunização ocorre no Centro de Referência de Imunobiológicos Especiais (Crie), em Rio Branco, apenas por meio de agendamento.

- Publicidade-

O agendamento acontece no próprio centro, localizado no Centro de rio Branco, no prédio do antigo Mira Shopping, de segunda a sexta-feira e a vacina é aplicada aos sábados e domingos, das 8h às 18h.

Os agendamentos iniciaram na quarta-feira e 40 crianças estão na lista para imunização neste dois dias. O agendamento é necessário para que não ocorra o desperdício de vacinas, tendo em vista que não é recomendado que todos os dias sejam abertos frascos para a espera do público.

No dia 11 de novembro, o Acre recebeu 3,3 mil doses pediátricas da Pfizer para o Acre e as equipes começaram a ser capacitadas de forma on-line por profissionais da Pfizer.