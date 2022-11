Acre tem maior média geral de preço de mensalidade escolar do país, aponta levantamento

Com o ano letivo chegando ao fim, as escolas iniciam a divulgação do período de matrícula e rematrícula para o próximo ano letivo. No Acre, a média geral do valor da mensalidade escolar é o maior entre os estados, segundo um levantamento realizado pelo marketplace Melhor Escola.

De acordo com o levantamento, realizado em mais de 7 mil instituições de ensino ao redor do país, o Acre tem a maior média geral das mensalidades escolares, no valor de R$1.154,51, seguido do estado de São Paulo, com o valor R$1.139,78.

A análise foi extraída do banco de dados dos portais no dia 17 de setembro e considerou a média das mensalidades das escolas parceiras do programa de bolsa dos portais Melhor Escola e Quero Bolsa. Além disso, foram consideradas as mensalidades cheias declaradas pelas escolas.

Os dados foram divididos nas etapas de ensino da educação básica, com as médias, por estado, do Ensino Infantil, Ensino Fundamental I, Ensino Fundamental II e Ensino Médio.

No Acre, a mensalidade do ensino infantil foi registrada na média de R$964,65, já o ensino fundamental I foi de R$1.243,54, o ensino fundamental II foi de R$1.267,94 e ensino médio foi registrado o valor de R$1.062,99.

Já o estado com menor valor médio geral de mensalidade foi Alagoas, que obteve média de R$388,21. Os preços por ciclo de ensino do estado também foram os menores apresentados pela pesquisa, sendo R$337,11 para o Ensino Infantil, R$377,99 para o Fundamental I, R$429,15 para o Fundamental II e R$603,49 para o Ensino Médio.