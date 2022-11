Alunos de Publicidade e Marketing do IEPTEC fazem visita técnica ao CREA-AC

A turma do curso Técnicos em Publicidade e Marketing do IEPTEC – CEPT Campos Pereira, participaram de uma visita técnica ao CREA-AC na manhã desta terça-feira 08/11/2022, para conhecerem as estratégias de publicidade, marketing da instituição.

Foram recepcionados pela equipe CREA-AC e por sua presidente Carmem Nardini, na ocasião o Gerente Publicitário Daniel Lobato, apresentou a instituição e as estratégias de publicidade que adotam na instituição.

Agradecimento aos mediadores Gercilania Santos (turma de Publicidade) e Aias Araújo (turma de marketing) por enriquecerem a cada o conhecimento dos seus alunos.

Agradecimento em especial a presidente Engenheira Carme Nardino e aos funcionários Ranieri Nascimento de Albuquerque – gerente de fiscalização, Arnaldo de Melo Junior – Superintendente Técnico e Daniel Lobato Gerente Publicitário, por fazerem as tratativas desta visita e pelo acolhimento dos educandos, onde proporcionou ampliação de seus conhecimentos, mostrando novos horizontes profissionalmente.

Veja as fotos: