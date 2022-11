Andressa Urach diz que foi drogada para surtar e ser internada à força

A ex-Fazenda Andressa Urach foi às redes sociais neste sábado (26) para contar sua versão da história de sua internação à força numa clínica psiquiátrica. A dançarina ficou 20 dias trancada em tratamento após ter um surto psicótico e, segundo o marido, tentar matar o próprio filho León, ainda bebê.

Em uma série de vídeos publicados no Instagram, ela explicou que precisou esperar um tempo para se pronunciar, porque os médicos queriam que passasse os primeiros dias sem estresse. “Fiquei uma semana sem tocar no assunto. Não porque não queria, mas porque não podia e eu tinha que obedecer ordens médicas”, contou.

- Publicidade-

No entanto, depois que soube o que seu marido, Thiago Lopes, fez um vídeo a acusando de tentar matar o filho, ela decidiu se pronunciar.

“No dia 30 de outubro, o meu excelentíssimo esposo, o meu maridão, chamou a polícia para mim. A polícia chegou em frente de casa e me levaram ao SAMU, que me levaram para um hospital psiquiátrico. Aqui no Rio Grande do Sul, [no Hospital] São José”, relatou.

“Eu estava tendo um surto realmente, porque eu fui diagnosticada como bipolar. Agora foi o diagnóstico dos psicólogos e psiquiatras do [Hospital] São José”, acrescentou.

Então, Andressa dá início a uma teoria de conspiração, dizendo que “alguém” a drogou para que tivesse o surto.

“Alguém colocou algo para mim beber [sic], que fiquei em desconexão. Não sei quem, mas aconteceu que eu fiquei com uma desconexão”, afirmou. “Eu acreditei que Jesus fosse voltar naquele exato momento, naquele dia. Então, houve essa desconexão de realidade. Mas, eu acredito que não precisava de internação.”

Ela não acusa “alguém”, mas Thiago Lopes de forçar a internação. “Como eu estava desconexa, o meu marido chamou a polícia para mim. Ele me internou a força, junto com a polícia, junto com a SAMU.”

Andressa diz que não queria tomar as medicações. Por isso, ela alega ter sido amarrada e tomado injeções para desmaiar. “Acordei e estava internada em um hospital psiquiátrico pelo meu maridão.”

De acordo com seu relato, ela só saiu de lá com a ajuda de sua mãe.

A dançarina também acusa o ex-marido de ter viajado para o Maranhão com o León, o filho do casal, sem a autorização da mãe.

“Estou implorando que ele devolva meu filho. Ele alega que eu estava oferecendo risco às pessoas, e quem estava no hospital sabe que eu não era risco nenhum, a ninguém”, reclamou.

Ao ver o vídeo, Thiago também usou as redes sociais para rebater as acusações. Em algumas publicações, ele escreveu: “Imagina como deve estar as cabeças dos médicos neste momento”. Depois, publicou: “Já que tenho esse poder, vou ver a próxima pessoa que vou querer internar.”

Além disso, compartilhou uma publicação de Andressa dizendo que, caso não veja o filho até domingo, vai denunciá-lo por sequestro. “Não precisa esperar até domingo, então, pode ir”, escreveu.

Na ocasião em que revelou a internação da esposa, Thiago disse que também estava entraria com papéis de divórcio, porque ela teria colocado a vida do filho de 9 meses em risco ao dizer que iria “oferecê-lo em sacrifício”.

Segundo Thiago, “Andressa teve um surto psicótico” e “foi um episódio bem assustador”. Ele relatou: “Chegou a colocar a vida do Leon em risco, a minha e da minha mãe. Durante o surto ela chegou a falar que o Leon seria o Isaac [da Bíblia], que eu oferecesse Leon como sacrifício. São coisas desconexas com a realidade. Foram várias coisas assustadoras que são tristes de falar”.