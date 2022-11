Aprenda fazer uma torta cremosa de atum no liquidificador

Esta receita de torta cremosa de atum é uma excelente e saborosa opção para aqueles dias em que é preciso preparar uma refeição rápida e nutritiva. A massa pode ser feita em minutos no liquidificador e o custo total da receita é bem pequeno.

Veja como prepara essa delícia nutritiva e saborosa. Confira:

Ingredientes

(Massa)

2 xícaras (chá) de leite

1 xícara (chá) de óleo

4 ovos

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

1 colher (sopa) de fermento em pó

4 colheres (sopa) de queijo parmesão ralado

1 colher (chá) de sal

(Recheio)

1 lata de atum em conserva escorrida

1 cebola média picada

3 dentes de alho picados

1 tomate picado

1 cenoura ralada

1 colher (sopa) de orégano

1 colher (chá) de sal

1 lata de milho verde

Modo de Preparo:

Pré-aqueça o forno a 180º. Unte um refratário com óleo e reserve. Bata todos os ingredientes da massa no liquidificador até obter uma mistura homogênea e reserve. Para o recheio, refogue cebola e alho em um pouco do óleo da sardinha. Adicione os demais ingredientes e refogue por cinco minutos, para incorporar gosto.

Coloque metade da massa na forma, adicione o recheio e depois finalize com o restante da massa. Coloque queijo por cima e leve para assar por 35 minutos ou até que a massa esteja dourada.