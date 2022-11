Auxílio Brasil: confira calendário de pagamentos do mês de novembro

Após o período eleitoral, o calendário do Auxílio Brasil sofreu alterações para a aceleração dos pagamentos. Contudo, após o resultado do segundo turno, os pagamentos do benefício estão previstos à retornarem ao calendário anterior, ou seja, nos últimos dez dias do mês.

Os beneficiários podem consultar datas de pagamento, valor do benefício e composição das parcelas nos aplicativos Auxílio Brasil e Caixa Tem – no segundo, também é possível acompanhar contas poupança digitais do banco.

Durante o período das eleições presidenciais, o presidente e candidato a reeleição Jair Bolsonaro (PL) antecipou o pagamento do benefício em outubro.