Madonna termina namoro de 1 ano com Josh Popper

Madonna, aos 65 anos, terminou seu namoro com Josh Popper, de 30, devido ao ritmo frenético da The Celebration Tour. Uma fonte revelou ao The Sun que “Madonna mal viu Josh por meses porque sua agenda estava tão agitada. As coisas simplesmente esfriaram”.

Apesar do término, a fonte assegurou que não há ressentimentos e que eles continuam amigos. O relacionamento de Madonna e Josh começou em fevereiro de 2023, anunciado nas redes sociais após rumores de romance.