Blog do Ton: Os bastidores da disputa entre JV e Marina pelo mesmo ministério

“Aliados de Lula começaram a defender nesta semana o nome do ex-governador e senador do Acre, Jorge Viana (PT), para o cargo de ministro do Meio Ambiente”. O texto é de uma reportagem da CNN Brasil. De acordo com a publicação, e conforme já noticiado aqui, Lula pode anunciar o titular da pasta ainda durante participação na COP-27.

A reportagem ainda tece alguns comentários sobre a fidelidade de Jorge e bastidores dessa articulação: “Apoiador histórico de Lula, no Norte do país, desde a fundação do PT, o petista tem ajudado Lula como conselheiro informal. Na terça-feira, Jorge Viana esteve com Lula, em São Paulo, e os dois conversaram sobre a transição. Nesta sexta-feira, ele virá a Brasília para compromissos pessoais”.

Jorge disputou o Governo do Acre, derrotado no primeiro turno por Gladson Cameli, governador reeleito do PP. Marina já é praticamente dada como certa na titularidade da pasta por insiders ligados ao novo Governo Federal. Será que o jogo vira? É esperar para ver.

Sem constrangimento

Coincidência ou não, Marina se pronunciou sobre os burburinhos envolvendo seu nome e disparou: “Aliado não cria constrangimento”.

À vontade

“Tudo o que um aliado não deve fazer é criar constrangimento para o presidente [eleito]. Para que ele se sinta à vontade para escolher sua equipe de acordo com o que acha mais adequado com os objetivos que ele traçou nas diferentes agendas, como desenvolvimento, economia, saúde, educação e meio ambiente”, disse Marina.

Transição no Acre

“Já nos reunimos com a senadora Mailza e conseguimos tratar de significativos avanços com relação à reforma administrativa. Entre as contribuições dadas por ela estão a defesa da transparência na gestão e estruturação das secretarias, de modo que o Estado possa cumprir e executar as políticas públicas que o povo do Acre precisa”. Do secretário-chefe da Casa Civil, Jonathan Donadoni.

Luiz Gonzaga

Em encontro com o governador reeleito, e seu colega de partido, Eduardo Leite, o deputado Luiz Gonzaga (PSDB-AC) falou em fortalecimento da sigla e convidou Leite para visitar o Acre.

“Sem radicalismos”

O Acre continua sem radicalismos na área ambiental. É a fala de Gladson diretamente da COP-27, no Egito. Quer o apoio do Governo Federal para diminuir desmatamentos e defende “respeito à legislação ambiental e apoio para o desenvolvimento e geração de empregos”.

R$ 100 milhões

É o montante que está ‘em aberto’ dos 10 maiores devedores do Acre no Fisco. Uma bagatela. Deixo o comentário com vocês.

“Fé”

É o que o presidente do PT-AC afirma ter sobre Jorge Viana participar da transição, e defende: “Ele é realmente amigo do Lula”. A declaração foi dada durante o Papo Informal, do meu competente colega Luciano Tavares.

0,4%

É o percentual de aumento da inflação em Rio Branco. Parte disso deve-se ao aumento nos combustíveis e alimentos.

FNP

Representando a Frente Nacional dos Prefeitos, Tião Bocalom (PP-AC) assinou parceria entre Brasil e Portugal. Bocalom deve voltar dessa viagem com muitas boas notícias.

Bate-rebate

– Não acham muito cedo para falar sobre disputas em 2024? (…)

– (…) Se bem que já falam até nas de 2026!

– Luiz Gonzaga, a partir do dia primeiro do próximo ano, tem tudo para viver um novo momento na carreira política (…)

– (…) Deve ser o próximo presidente da Aleac e o nome mais forte de seu partido no Acre!

– Continua em Brasília a saga do bate-porta (…)

– (…) “Esses prefeitos fazem besteira nas eleições e trazem a conta pra gente pagar” (…)

– (…) Comentário de alguém que tem cadeira cativa por lá!

– Muita gente dizendo que o governador Gladson mudou seu discurso por conta da eleição de Lula (…)

– (…) Não vi toda essa mudança. Logicamente, as prioridades são outras. Num primeiro governo, fomentou o agro, que já anda com as próprias pernas (…)

– (…) Agora, quer cuidar das mulheres, florestas e gerar emprego! Não tá bom não?