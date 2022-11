Centro Universitário Uninorte realiza Campus Tour com alunos de ensino médio

Com a edição de 2022 do Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) se aproximando, o Centro Universitário Uninorte realiza o Campus Tour com alunos do ensino médio de escolas públicas e privadas em Rio Branco. Nos dias 9 e 10 de novembro, nove escolas fazem visitas na feira e nos laboratórios do campus.

Segundo a coordenadora do setor comercial, Maria Luiza Fernandes, a iniciativa de levar os alunos para conhecer as 28 profissões disponíveis na feira. “A gente já tinha um modelo diferente, a gente trazia as escolas para faculdade. A nossa intenção é apresentar a faculdade para entender como funciona e ver que não é impossível estudar aqui”, explica.

O aluno da Escola Estadual Paulo Freire, Werbson Gomes, de 18 anos, do terceiro ano do ensino médio, contou que nunca havia participado de nenhuma feira parecida com o Campus Tour e que, após a visita, além do interesse pela farmácia, o gosto pela psicologia também surgiu, principalmente pela afinidade com o curso.

“Achei bacana e interessante, muita coisa que a gente não sabia, sobre cápsulas, remédios e as fórmulas químicas também, que eu também não sabia que precisava. Foi um ponto que me incentivou. Eu gostei da psicologia também, porque eu já sei muitas situações e eu acho que combinaria comigo. Eu achei um projeto legal, porque na escola a gente não tem essa ampliação de conteúdo que eles dão aqui para nós”, explica Werbson.

Estandes

A feira conta com 28 estandes dos cursos presenciais, semipresenciais e na modalidade Educação à Distância (EAD).

O responsável do estande do curso de educação física e professor, Tharik Vieira, explica que a feira é uma boa oportunidade para jovens do ensino médio para agregar conhecimento para os alunos entenderem como funcionam as profissões, que é diferente do ensino médio.

“É um contato que eles vão ter com a instituição que vai agregar muito para a escolha da profissão deles, então estou muito feliz e aqui é o nosso estande de educação física, onde a gente tenta agregar o máximo passar informação mostrar como é a nossa profissão”, diz o professor.

No estande de educação física, os professores e alunos monitores montaram diversas atividades como basquete, futebol, ping pong e outras modalidades de esportes para os alunos interagirem com a profissão.

A acadêmica do 4º período de biomedicina Emily Vitória, de 21 anos, contou que quando era aluna do ensino médio não participou de nenhuma iniciativa parecida com o Campus Tour, onde hoje é monitora pelo curso de biomedicina. “Eu acho bom porque os alunos veem do ensino médio, com essas dúvidas. Então, isso possibilita que eles conheçam as outras áreas, porque às vezes eles conhecem só algumas áreas e outras eles nem tem conhecimento”, explica Emily.

A coordenadora adjunta do curso de medicina, Rebeca Ribeiro, explica que muitos anos visitaram o estande e fazem muitas perguntas sobre o curso. “Está muito movimentado, estamos bastante satisfeitos, os alunos muito interessados e queremos muito novos alunos na universidade e no nosso curso de medicina em 2023. O curso de medicina é concorrido e procurado em todo o Brasil, especialmente o da Uninorte no Acre, que tem um conceito 5 do Ministério da Educação (MEC), a gente tenta incentivar aos alunos para que o medo do aluno seja, na verdade, um estímulo ao estudo e ao conhecimento”, acrescenta a coordenadora adjunta.

