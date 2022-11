Com granada, criminosos trocam tiros com a polícia no Acre e um acaba morto

Mateus Lucas Martins de Oliveira, de 20 anos, foi morto a tiros durante um confronto com policiais do Gefron na madrugada desta quarta-feira (16), próximo ao Sesc, na rua João Jovino, no bairro Eldorado, no município de Brasileia, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, Mateus e um comparsa estavam parados em uma motocicleta próxima ao Sesc, quando perceberam que iriam ser abordados pelos militares do Gefron. Lucas começou a atirar contra a guarnição, que revidou, dando início assim a um intenso tiroteio.

Durante o confronto, um dos bandidos chegou a jogar uma granada próximo a viatura do Gefron, que só não explodiu porque quando foi arremessada o pino que destrava o acionamento não foi totalmente retirado pelos bandidos. No confronto, Lucas foi ferido a tiros e morreu no local. Já o comparsa dele, que não foi identificado, acabou ferido com um tiro no tórax. Ao tentar correr e fugir dos PMs, o comparsa se jogou no chão, soltou a arma e se entregou para a guarnição.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado pelos militares e verificou que Lucas já estava sem vida. O comparsa de Lucas recebeu os primeiros atendimentos e foi encaminhado ao Hospital Raimundo Chaar de Brasileia, em estado de saúde estável, mas foi transferido para o pronto-socorro de Rio Branco.

Com a dupla foi apreendida uma pistola com várias munições e a granada que não explodiu, além da motocicleta que foi usada em diversos assaltos e as execuções dos últimos dias, que teve a participação direta de Lucas.

Em uma residência próxima ao local onde a dupla estava, cinco pessoas foram presas com 5 kg de maconha, dinheiro e jóias.

Outros crimes

A dupla também foi responsável pelo assalto em na distribuidora de água e gás Reis e Filhos, na tarde de terça-feira (15), no bairro Samaúma 1, em Brasileia.

Os dois criminosos chegaram em uma motocicleta modelo Biz, de cor vermelha, e o condutor ficou do outro lado da rua, enquanto o comparsa realizava o assalto no local. O criminoso ameaçou a atendente com a arma e conseguiu subtrair um celular, uma máquina de cartão e dinheiro. Após a ação, o bandido voltou correndo para a moto e fugiu com o comparsa dele.

Toda ação criminosa foi registrada pelas câmeras de segurança do comércio. O caso foi registrado da Delegacia de Polícia Civil e será investigado pela Polícia Civil de Brasileia.

Os bandidos ainda foram responsáveis pelo roubo de uma joalheria no município de Brasileia e também realizaram homicídios na região.