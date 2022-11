Concurso Banco do Brasil: manual completo do concurseiro

Como estudar para o concurso do Banco do Brasil?

Para participar do concurso Banco do Brasil, você precisa ter idade mínima de 18 anos e o diploma/certificado de conclusão de ensino médio.

É preciso também estar em dia com as obrigações eleitorais e com as obrigações militares (para homens). Além disso, claro, para começar a trabalhar, é preciso ser aprovado no concurso público.

Esses requisitos – idade, diploma, em dia com as obrigações eleitorais e militares – serão comprovadas no momento da posse, ou seja, quando você já tiver sido completamente aprovado, o concurso homologado e seu nome publicado para começar a trabalhar.

Então, caso você esteja terminando o ensino médio ainda este ano ou completando dezoito anos, como o resultado final será divulgado em dezembro, há a possibilidade de você poder trabalhar no Banco do Brasil.

Não é obrigatório, claro, mas indica-se que você estude para o próximo certame com um material de qualidade, que te diferencie dos seus concorrentes. Para conhecer o melhor material, clique aqui.

Como se inscrever?

Quando o próximo concurso Banco do Brasil estiver aberto, o interessado deve procurar o site da banca organizadora, que é a empresa contratada para organizar todas as etapas do edital.

No edital Banco do Brasil 2021, a Fundação Cesgranrio foi essa empresa. O site para inscrição foi este aqui. Todas as informações da seleção serão encontradas aí.

Esteja preparado e com os documentos em mãos. Você irá responder um formulário sobre seus dados pessoais, sobre o seu perfil, além de ter que realizar um cadastro no site com sua foto 3×4, provavelmente.

Qual cargo escolher do edital?

Preste atenção. Só existe um cargo disponível no edital do concurso Banco do Brasil, mas ele é dividido em duas especialidades: Agente Comercial e Agente de Tecnologia.

Não existem diferenças nos requisitos, ambos continuam de nível médio e com os mesmos salários. O que muda é: conteúdo programático, atribuições e vagas.

O Agente de Tecnologia possui um conteúdo fortemente voltado para área de Informática, Tecnologia da Informação, e irá exercer atribuições voltadas para esta carreira.

E um detalhe muito importante: quem se inscrever para o cargo de Agente de Tecnologia irá TRABALHAR em BRASÍLIA. Você poderá realizar a prova em diversas localidades, mas irá trabalhar exclusivamente em Brasília.

Enquanto isso, o cargo de Agente Comercial poderá trabalhar em diversas regiões no país. Ambos os cargos podem ser realizados em LOCAIS DE PROVA em todo o país, conforme você selecionará no momento da inscrição.

Neste artigo, você poderá saber o que você deve estudar para o Banco do Brasil com antecedência.

Ainda não se sabe quantas vagas serão ofertadas no próximo concurso Banco do Brasil. Sabe-se, porém, que todos os aprovados já foram convocados. Com isso, um novo certame deve ser realizado para que o BB possa contratar novos escriturários.

O concurso público do Banco do Brasil ofertou 2.240 vagas distribuídas em todo o país e mais 2.240 no Cadastro de Reserva.

Mas o que é Cadastro de Reserva? E qual a diferença?

Em um concurso público, quem passa dentro das vagas oferecidas tem direito liquido e certo à nomeação. Quem fica no cadastro de reserva, ou seja, nas posições imediatamente depois das vagas definidas por edital, pode ser convocado também, mas não é uma garantia.

Porém, como já explicado nesta notícia, o concurso Banco do Brasil 2022 convocou todos os aprovados nas vagas e também esgotou seu cadastro de reserva.

Onde vou trabalhar?

E como funciona a divisão das vagas? Lá no edital de 2021, por exemplo (este documento), ao final, há a divisão de vagas que foram oferecidas por Microrregião e Macrorregião, além do local que você irá realizar a prova caso escolha aquela microrregião e onde irá trabalhar.

Exemplo: um candidato que mora em Ribeirão Preto (SP) quer conferir se há chances de ele trabalhar perto de onde mora e quer saber onde irá realizar a prova. Ele irá descer o edital até encontrar na tabela a seguinte informação:

O que isto quer dizer? A Microrregião 76 abrangia vários municípios, inclusive Ribeirão Preto. Os candidatos que escolherem a microrregião 76 estarão competindo para trabalhar em algum de todos os municípios listados nesta microrregião e TODOS irão realizar as provas em Ribeirão Preto (SP).

E quantas vagas são disponíveis para a região? Você desce mais um pouco o edital de 2021 e irá encontrar a tabela. Grave o número da sua Macrorregião e Microrregião. Neste caso, MACRORREGIÃO 38 e MICRORREGIÃO 76. Com isso, as vagas disponíveis são:

No momento que você realizava a inscrição, usando o exemplo acima de Ribeirão Preto, você escolhia a opção MACRORREGIÃO 38 – MICRORREGIÃO 76 e irá aparecer o seguinte:

A diferença para o cargo de Agente de Tecnologia é que só há uma opção de Macrorregião e Microrregião, mas diversas para realização das provas. Confira:

O próximo edital do concurso Banco do Brasil também deve trazer a divisão de vagas neste modelo. No último certame, mais de 1,6 milhão de pessoas se inscreveram para a prova. Para ter uma preparação que te coloque na frente dessa enorme concorrência, acesse este link.

O salário do edital ofertado é de R$ 3.022,27. Além deste valor, você receberá ajuda alimentação/refeição de R$ 831,16 por mês e, cumulativamente com o benefício de ajuda alimentação/refeição, o Banco concede a cesta alimentação, no valor mensal de R$ 654,87, na forma do Acordo Coletivo de Trabalho – ACT.

Por cima desses valores, você também pode receber:

planos de saúde

planos odontológicos

vale-transporte

auxílio-creche

auxílio a filho com deficiência

previdência complementar

E tudo isso dará o valor do seu salário bruto. Atenção: com este valor, você já está habilitado na margem do Imposto de Renda, então, no contracheque haverá descontos do seu salário. O valor dado pelo edital, inclusive, é o valor bruto, sem contar os descontos.

O Direção Concursos teve acesso ao contracheque de um escriturário do Banco do Brasil. Os ganhos são muito maiores do que os mostrados em edital.

O conteúdo do que será cobrado nas provas está descrito no edital (este documento), a partir da página 36. Em resumo, o concurso Banco do Brasil cobrará os seguintes conteúdos (lembre-se de que uma das diferenças entre as duas especialidades é o conteúdo):

AGENTE COMERCIAL

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Atualidades e Mercado Financeiro

Matemática Financeira

Conhecimentos Bancários

Conhecimentos de Informática

Vendas e Negociação

AGENTE DE TECNOLOGIA

Língua Portuguesa

Língua Inglesa

Matemática

Atualidades e Mercado Financeiro

Probabilidade e Estatística

Conhecimentos Bancários

Aprendizagem de Máquina

Lembre-se de que você também irá realizar uma redação, um prova discursiva. Para ser aprovado, é preciso alcançar os índices mínimos nas provas objetivas e, pelo menos, 70 pontos na redação – cuja nota máxima é de 100 pontos.

O Direção Concursos preparou, para o edital Banco do Brasil 2021, um material resumido e gratuito para que você estude os principais tópicos cobrados de cada disciplina.

Como estudar para o concurso do Banco do Brasil?

Você tem uma série de opções para estudar para o concurso Banco do Brasil, mas o Direção Concursos tem as melhores.

No artigo abaixo, preparamos um verdadeiro guia para que você esteja preparado para o próximo concurso Banco do Brasil:

Resumo concurso Banco do Brasil