Concursos Policia Civil 2023: editais previstos para o ano que vem

O fim do ano já está aí e como de praxe chegou o momento de planejar os próximos passos para o ano que vem. E quem busca uma vaga na área da Segurança tem algumas oportunidades previstas em concursos Polícia Civil 2023.

Há perspectiva de seleções em diversas regiões do país, sendo nas polícias civis de São Paulo, Ceará, Tocantins, Minas Gerais, Piauí, Santa Catarina e Distrito Federal.

Cada Estado está com um andamento diferente para realizar as seleções. A maioria da oferta de vagas deve contemplar cargos de nível superior.

Após a análise do cenário de concursos de Polícias Civis pelo país, Folha Dirigida fez um levantamento das seleções que podem ter editais publicado no ano que vem. Veja!

Polícia Civil do Estado do Ceará

A Polícia Civil do Estado do Ceará deve realizar um novo concurso PC CE em 2023. Isso porque, o Ministério Público do Estado ajuizou uma ação civil pública e fez vários requerimentos visando solucionar problemas crônicos na corporação.

Entre as demandas está a realização de um novo concurso PC CE, a curto prazo, visando provimento em três cargos, que seriam o de delegado, escrivão e inspetor.

Segundo o MP, a ação foi ajuizada com o objetivo de solucionar problemas de estrutura física, de recursos humanos e na prestação de serviço nas delegacias do estado.

A ação movida pelo MP CE vai de encontro a uma promessa que já foi feita pelo governador eleito no Ceará, Elmano de Freitas, que assumirá o posto em janeiro de 2023.

O novo chefe do executivo do Estado prometeu chamar os aprovados que aguardam convocação e disse que vai realizar um novo concurso para a Polícia Civil.

Elmano, entretanto, ainda não estabeleceu quaisquer prazos. Segundo ele, um novo concurso só será feito após todos os aprovados serem chamados. Ele ainda enfatiza que a corporação deverá ser uma das primeiras a ter edital de concurso publicado durante seu mandato.

Polícia Civil do Distrito Federal

O Governo do Distrito Federal divulgou uma lista de concursos previstos para o próximo ano e um novo concurso PC DF consta entre os relacionados.

Além disso, o diretor-geral da Polícia Civil do Distrito Federal, Robson Candido, disse que o edital está “no forno”, fazendo alusão de que está sendo preparado, ou seja, bem iminente.

Embora o documento esteja ‘no forno’ e com preparativos adiantados, ele deve ficar para 2023. No entanto, não dá para cravar uma data de quando ele será publicado. Isso porque ainda é necessário realizar os procedimentos para definir a banca.

Vale lembrar que a autorização é para realização de um novo concurso para o cargo de agente de custódia, que exige nível médio completo.

O aval é para preencher 150 vagas, sendo 50 imediatas e 100 para formação de um cadastro de reserva.

Polícia Civil do Estado do Tocantins

O governador do Estado do Tocantins, Wanderlei Barbosa, foi reeleito e vai permanecer no cargo por mais 4 anos. Após o resultado das eleições 2022, o chefe do executivo estadual falou sobre o próximo concurso PC TO.

Na ocasião, o governador afirmou que o edital do concurso para Polícia Civil do Tocantins já está pronto.

“Estou com o edital pronto [para Polícia Civil]. Vamos fazer um concurso no ano que vem, para aumentar a segurança pública […]” disse, em entrevista à TV Anhanguera.

À Folha Dirigida, a Secretaria de Segurança informou que o edital do concurso PC TO estaca previsto para publicação até este mês de novembro.

No entanto, a Secretaria atenta que para a realização do concurso é necessário observar as questões legais e orçamentárias.

Segundo a pasta, o déficit estimado na Polícia Civil é de 748 vagas, incluindo futuras aposentadorias nos próximos quatro anos (durante o prazo de validade do concurso).

A carência está distribuída em 86 cargos vagos para delegados; 99 cargos vagos para peritos; 234 cargos vagos para agentes; 233 cargos vagos para escrivães; 18 cargos vagos para agente de necrotomia; e 78 cargos vagos para papiloscopistas.

Polícia Civil do Estado do Piauí

A Polícia Civil do Estado do Piauí pode realizar um novo concurso PC PI no ano que vem. O governador eleito, Rafael Fonteles, disse que pretende reforçar a corporação e isso deve ocorrer por meio de novas seleções.

“Vamos contratar 4 mil novos policiais e ampliar o sistema de inteligência e de tecnologia da Segurança Pública”, disse em suas redes sociais.

No entanto, o próximo governador ainda não especificou quais cargos serão contemplados, ou seja, se policiais penais, civis ou militares. Mas vale ressaltar que os trâmites para a realização do concurso PC PI seguem avançando internamente.

Neste ano, o secretário de Segurança Pública, coronel Rubens Pereira, falou sobre a expectativa pelo novo edital, que segundo ele, o estudo de viabilidade para a realização foi enviado para a Secretaria Estadual de Administração.

Esse documento serve como base para definir detalhes do edital, que deve ser lançado ainda neste segundo semestre. “Já fizemos um estudo de viabilidade e estamos encaminhando para a Secretaria de Administração, inclusive, com a possibilidade de curso para novos escrivães, áreas de apoio, psicólogos, agentes”, destacou o secretário.

Apesar da expectativa, o secretário ainda não tem uma data prevista para a abertura do concurso. Segundo ele, a cúpula da Segurança Pública espera contar com os novos policiais civis a partir de 2023, para reforçar as delegacias do interior e diminuir o déficit existente na instituição.

Polícia Civil do Estado de Minas Gerais

Um novo concurso PC MG já foi anunciado pelo governador reeleito do Estado de Minas Gerais, Romeu Zema. Ainda na época da campanha, o chefe do executivo disse que o edital será publicado já em 2023.

“Para o ano que vem, já está agendado concurso para a Polícia Civil”, disse em entrevista à TV Integração, nesta sexta-feira, 2.

Zema não mencionou o número de vagas nem quais cargos devem ser contemplados no próximo concurso. Essas informações sobre áreas, vagas e cargos do novo edital ainda não estão reveladas.

É importante ressaltar que entre 2021 e 2022, o governo de Minas Gerais realizou concursos para carreiras policiais e para a área administrativa da Polícia Civil.

Polícia Civil do Estado de Santa Catarina

A Polícia Civil do Estado de Santa Catarina tem concurso PC SC autorizado. O aval é para 99 vagas, 99 vagas, sendo 29 para o cargo de delegado e 70 para psicólogo.

“O quantitativo está de acordo com a recente Lei 18.281/2021, em relação aos quadros lotacionais previstos”, disse a PC SC.

Anunciado ainda no primeiro semestre de 2022, o concurso PC SC já tem comissão formada. A equipe é responsável pelos trâmites da seleção, que incluem a elaboração do projeto básico do edital e a contratação da banca organizadora.

Para concorrer, no próximo edital, será preciso ter o nível superior completo. No caso do delegado, a PC SC costuma exigir a graduação em Direito. Os ganhos são de R$18.866,40.

Já o psicólogo policial deve ser formado em Psicologia e possuir o registro no respectivo conselho de classe. Além da escolaridade, a PC SC também cobra a Carteira Nacional de Habilitação (CNH), no mínimo, na categoria “B”. Os vencimentos são de R$8.777,40.

Polícia Civil do Estado de São Paulo

Entre as metas da Polícia Civil de São Paulo para os próximos anos está a realização de concurso PC SP regulares e anuais. A ideia é reduzir o déficit de pessoal na corporação, que já ultrapassa 11 mil cargos.

Desta forma, a corporação planeja publicar editais de novos concursos já em janeiro de 2023, de acordo com o delegado diretor da Divisão de Administração de Pessoal (DAP), Gilson Cezar Pereira da Silveira.

“A nossa perspectiva é lançar os editais no começo do próximo exercício. Já para janeiro. Esse é o nosso planejamento.”

Além disso, o governador de São Paulo já autorizou o preenchimento de mais 3.500 vagas para delegado, investigador, escrivão, médico legista e perito criminal.

Outro ponto positivo para um novo edital é que o diretor-geral da PC SP, Osvaldo Nico Gonçalves, já tinha falado sobre a previsão de preencher cerca de 8 mil vagas até 2023.