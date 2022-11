CPS abre concurso público para servidores administrativos

O Centro Paula Souza (CPS), órgão do Governo do Estado de São Paulo, vinculado à Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que administra as Escolas Técnicas (Etecs) e as Faculdades de Tecnologia (Fatecs) estaduais, está com inscrições abertas para contratação de servidores administrativos. O concurso público oferece 1.120 vagas de emprego permanente em diversas Etecs e Fatecs espalhadas pelo Estado, bem como na Administração Central, localizada na Capital. Os interessados devem fazer a inscrição até dia 12 de dezembro pelo site www.fatconcursos.com.br.

As convocações estão previstas para o primeiro semestre do próximo ano. Serão contratados 887 agentes técnicos e administrativos, 227 bibliotecários e 6 especialistas em planejamento educacional. A seleção será feita por meio de uma prova escrita aplicada no dia 15 de janeiro de 2023. Veja edital com as vagas por município.

Para participar, é necessário preencher o formulário no site e pagar a taxa de inscrição. Doadores de sangue têm direito à isenção de taxa. Estudantes desempregados ou com renda inferior a dois salários mínimos podem solicitar redução de 50% do valor. Os pedidos de redução ou isenção devem ser feitos até 4 de novembro. Candidatos pretos, pardos ou indígenas têm a possiblidade de optar pelo Sistema de Pontuação Diferenciada, nos termos do Decreto nº 63.979/2018.

Confira os cargos:

Agente técnico e administrativo (auxiliar administrativo) – Ensino Médio completo. Salário: 1.689,53. Taxa de inscrição: R$ 43. Vagas: 887.

Analista de suporte e gestão (bibliotecário) – Nível superior em Biblioteconomia, com registro no Conselho Regional de Biblioteconomia (CRB). Salário: 3.068,65. Taxa de inscrição: R$ 88. Vagas: 227.

Especialista em planejamento educacional, obras e gestão (área financeira) – Nível superior em Ciências Contábeis ou Economia, com especialização na área de planejamento ou gestão e experiência profissional de pelo menos três anos na área. Salário: 4.737,56. Taxa de inscrição: R$ 88. Vaga: 1.

Especialista em planejamento educacional, obras e gestão (área jurídica) – Nível superior em Direito, com especialização na área de planejamento ou gestão e experiência profissional de pelo menos três anos na área. Salário: 4.737,56. Taxa de inscrição: R$ 88. Vagas: 2.

Especialista em planejamento educacional, obras e gestão (engenheiro civil) – Nível superior em Engenharia ou diploma de tecnólogo na área de Infraestrutura, com registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA), com experiência profissional de pelo menos três anos na área. Salário: 4.737,56. Taxa de inscrição: R$ 88. Vaga: 1.

Especialista em planejamento educacional, obras e gestão (engenheiro de segurança do trabalho) – Nível superior em Engenharia ou Arquitetura, com especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, e registro no CREA, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia (Confea), ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU), além de experiência profissional de pelo menos três anos na área. Salário: 4.737,56. Taxa de inscrição: R$ 88. Vagas: 2.

Concurso para professores

Também estão disponíveis editais de concurso público para professores de diferentes níveis e áreas do conhecimento. O processo de seleção é realizado de forma descentralizada pelas Etecs e Fatecs. No total, serão admitidos 993 docentes de Ensino Médio e Técnico e 594 de Ensino Superior. O lançamento dos editais é feito em lotes. Como as datas de inscrição e a oferta de vagas variam, é importante que o cronograma seja acompanhado pelo site www.cps.sp.gov.br/concursopublico, onde constantemente são atualizadas as vagas por município para Etecs ou Fatecs.