Detran do Acre vai implantar telemetria com videomonitoramento em habilitação para categoria A

Assegurar o melhor aprendizado é o objetivo do Departamento Estadual de Trânsito (Detran), ao apresentar o projeto de monitoramento e telemetria de aulas teóricas e práticas para obtenção da categoria A na carteira nacional de habilitação (CNH).

O anúncio foi feito durante participação de gestores da autarquia durante o 74º Encontro Ordinário da Associação Nacional dos Detrans (AND), realizado de 9 a 11 de novembro, em Florianópolis (SC).

A telemetria equivale a uma lista de presença de todo o processo de habilitação. Com foto e digitais capturadas, o candidato registra entrada e saída de cada aula na autoescola, seja ela teórica ou prática.

Hoje as autoescolas e centros de formação de condutores acreanos já utilizam a tecnologia para computar aulas teóricas e agora passarão a utilizar também nas práticas. Com a implantação desse projeto-piloto, a autarquia estadual quer assegurar que os candidatos cumpram todas as horas-aula exigidas pela legislação, garantindo que os futuros condutores tenham um melhor aprendizado.

“Grande parte dos acidentes de trânsito envolvem motociclistas e muitas vezes isso está relacionado ao treinamento insuficiente dos candidatos. Com a implantação da telemetria na categoria A, o Detran busca melhorar a qualificação dos condutores que estarão nas vias públicas todos os dias”, destacou Anderson Castro, diretor de Operações do órgão.

Encontro da AND

O evento reúne diretores e presidentes de Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans) de todo o país para discutir pautas relevantes e apresentar iniciativas de sucesso nos estados.

Em sua 74ª edição, o encontro também serve como vitrine para que empresas demonstrem na prática métodos e serviços de tecnologia para o trânsito.

“O Acre é pioneiro e tem se tornado referência em muitos aspectos. Temos investido muito em tecnologia, o que nos permite avançar em diversos procedimentos oferecidos a condutores e proprietários de veículos”, afirmou Taynara Martins, presidente do Detran.