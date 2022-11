Estadual de Futevôlei terá 2ª etapa em Cruzeiro do Sul

Começou no início da noite desta sexta, 25, em Cruzeiro do Sul, a 2ª etapa do Campeonato Estadual de Futevôlei. A competição terá 50 duplas nas categorias Iniciante, Misto, Aberto e Master.

“Realizar a segunda etapa do Estadual em Cruzeiro do Sul é um marco nesse primeiro ano da nossa administração. Precisamos criar condições para levar o esporte para os municípios e certamente teremos grandes disputas”, disse o presidente da Federação Acreana de Futevôlei (FAFTV), Tiago Nascimento.

26 duplas de Rio Branco

Além dos atletas do Vale do Juruá, a etapa terá 26 duplas de Rio Branco.

“Contar com as duplas de Rio Branco é importante porque eleva o nível da competição. Vamos ter um fim de semana com grandes jogos”, avaliou o presidente.

Premiação em dinheiro

Tiago Nascimento confirmou premiação em dinheiro para as duplas campeãs. As finais serão disputadas no domingo, 27.