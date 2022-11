Ex-vocalista do Calcinha Preta tem show anunciado em Rio Branco; veja detalhes

Sugestões: [email protected]

SHOW EX CALCINHA PRETA

Acontece no dia 11 de dezembro o show do ex-Calcinha Preta, Raied Neto, no Piracema Park Club. O show promete e você não vai querer ficar de fora! Mais informações: 99909-1610

NIVER LUCAS

O aniversariante do dia (sexta-feira) foi do estudante Lucas Theodoro, que comemorou a festa em família com o pai o jornalista, Luiz Theodoro, e a mãe Edilene Castro, no Restaurante Point do Pato.

JERUSALÉM

Os empresários Joelma Severo e Jorge Farias em close para a viagem a Jerusalém.

GLAMOUR

No glamour desta semana a jornalista Alamara Barros em visita ao Instituto Ricardo Brennand (o Castelo de Brennand), em Recife-PE.

1ª BAILE DO CONTADOR

Na sexta–feira (02) de dezembro acontece o 1ª Baile do Contador no Buffet Amazônia Hall.

NIVER JÉSSICA SALES

Quem trocou de idade na segunda-feira (28) foi a deputada federal Jéssica Sales, que ganhou muito carinho dos familiares, amigos e admiradores do seu excelente trabalho como parlamentar. Parabéns e tudo de melhor é o que a coluna deseja!

REGISTRO

A coluna registra esse lindo click do Mister Teen Mundial 2022, Kayk Amorim, na bela cidade de Gramado.

CONGRESSO

A micropigmentadora Halyne Lessa, sempre buscando o melhor para as suas clientes, participou do maior evento de micropgimentação do Brasil, em Florianópolis, o PMU Brazil Congress.