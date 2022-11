FIEAC sedia 1º Encontro de Sorveteiros do Estado do Acre 

Com o objetivo de discutir o cenário atual das indústrias de sorvetes do Acre, boas práticas de fabricação do produto e as perspectivas de melhorias para o segmento, foi realizado na tarde desta quarta-feira, 9 de novembro, na sede da FIEAC, o 1º Encontro de Sorveteiros do Estado do Acre. O evento foi realizado pelo Sindicato das Indústrias de Sorvetes (SindSorvetes), em parceria com a Federação das Indústrias.

A programação do evento contou com uma palestra da Vigilância Sanitária, que abordou como tema “A importância da pasteurização e as boas práticas no processo de fabricação”. Teve, ainda, uma apresentação da indústria Doremus Sorvetes, que incluiu ainda capacitação para os empresários e degustação dos produtos.

Para o presidente do SindSorvetes no Acre, Francisco Agacis de Lima, o evento representou um marco na história do setor no estado. “Por isso, temos que agradecer todos os parceiros, especialmente a FIEAC, governo do Estado, Sebrae, Federacre, Acisa, demais federações e associações comerciais, bem como a Vigilância Sanitária e à indústria Doremus. Temos muito a avançar e por isso buscaremos sempre melhorar as condições de trabalho para o nosso setor de sorvetes”, pontuou.

O presidente da FIEAC, José Adriano, prestigiou o encontro e parabenizou o SindSorvetes pela iniciativa. “Queremos que a indústria de sorvetes esteja cada vez mais fortalecida em nosso estado. A Federação das Indústrias, o Sebrae e o SENAI estão de portas abertas e dispostos para contribuir com o desenvolvimento do setor”, frisou o empresário.

Já o palestrante do evento, César Neill Vargas, auditor fiscal sanitário do município de Rio Branco, ressaltou a importância de entender os processos da fabricação e as normativas no processo de fabricação do sorvete. “É essencial prevenir danos à saúde do consumidor. Por isso fazemos esse trabalho de orientação em relação às normas sanitárias, que existem graças a um colegiado da Anvisa, que traz consigo conceitos técnicos visando ao bem da população”, destacou.

Após a palestra, foi a vez de Gislene Rosa, da equipe técnica da Doremus, realizar uma apresentação sobre a indústria que foi fundada em 1985 e hoje atua em todo o Brasil e na América do Sul. O evento foi encerrado com degustação de produtos da Doremus e os participantes receberam certificados de participação.