Foragido ameaça PMs com escopeta e acaba morto com um tiro em Rio Branco

O foragido da justiça Adalcimar Oliveira de Almeida, de 28 anos, foi morto com um tiro após ameaçar atirar contra policiais militares na tarde deste domingo (20), na Travessa Morada do Sol, no bairro Taquari, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

O tenente Ernísio informou que uma guarnição do Giro, do Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava fazendo diligências na região, quando os PMs avistaram Adalcimar com uma escopeta. Ao perceber a aproximação da guarnição, o foragido invadiu uma residência de um morador e foi para a parte de trás de um banheiro no fundo do quintal, e ficou esperando a chegada dos militares para atirar contra eles.

Os policiais militares fizeram um cerco na casa e, ao tentarem prender o foragido, Adalcimar apontou a arma contra os agentes, mas acabou sendo ferido com um tiro no peito.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, Adalcimar já estava sem vida.

A área foi isolada para os trabalhos da perícia e o corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para os exames cadavéricos.

A polícia informou ainda que Adalcimar estava foragido da justiça pelos crimes de porte ilegal de arma de fogo, homicídio e receptação.

O caso será investigado por agentes da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).