Gabriela Prioli revela que interrompeu suruba na casa de Anitta

Gabriela Prioli revelou uma situação constrangedora pela qual passou em sua primeira noite na casa de Anitta. A apresentadora contou que seu sono foi interrompido por uma suruba e precisou dar uma bronca nos convidados assanhados da cantora, de quem é uma das melhores amigas.

“Eu escapei de uma ‘semisuruba’”, começou ela durante conversa com Tiago Abravanel no programa À Prioli, da CNN Brasil. O entrevistado, que havia pedido à apresentadora uma fofoca de Anitta, indagou com espanto: “Por quê?”.

Prioli respondeu: “Porque eu estava dormindo lá sozinha, meu marido não estava lá, eu não sou da suruba”. Em seguida, relatou o clima de tesão e tensão no quarto onde tentava dormir.

“A questão é que começaram a entrar pessoas no quarto onde eu estava dormindo, e foi isso. A única coisa que eu pensava era: ‘Deus, me tira daqui!’”, recordou.

A apresentadora chegou a tomar um remédio para tentar pegar no sono, mas não adiantou. A solução foi interromper aos gritos o sexo grupal.

“Não dormi. No fim, acabou sendo a tia chata. Levantei e falei: ‘Vamos parar com isso aqui!’. A história é mais longa”, afirmou.

Curiosamente, Anitta adora que esta fofoca seja revelada pela amiga. “Pior é que você chega para ela e fala: ‘Posso contar essa história?’. E ela: ‘Claro! Por favor, conta!’”, disse Prioli.