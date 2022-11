Gladson define como vai ficar expediente nos dias em que Brasil for jogar na Copa do Mundo; confira

Em decreto publicado na edição desta sexta-feira (18) do Diário Oficial, o governador Gladson Cameli definiu como será o expediente nas secretarias e autarquias do poder executivo nos dias em que o Brasil for jogar na Copa do Mundo.

“Fica facultado aos agentes públicos de que, nos dias de jogos da Seleção Brasileira de Futebol na Copa do Mundo FIFA 2022, em caráter excepcional, alterar seus respectivos horários de expedientes” da seguinte forma:

I – nos dias em que os jogos se realizarem às 10h, o expediente será cumprido remotamente;

II – nos dias em que os jogos se realizarem às 11h o expediente será cumprido remotamente;

III – nos dias em que os jogos se realizarem às 14h, o expediente se encerrará às 12h.

“O expediente administrativo de que trata os incisos I e II do caput encerrará 15 minutos antes do início dos jogos da Seleção Brasileira”, diz um trecho do decreto.

“Caberá aos dirigentes dos órgãos e entidades, nas respectivas áreas de competência, assegurar a integral preservação e funcionamento dos serviços considerados essenciais”, finaliza.

Quando começa a Copa?

A primeira partida da Copa do Mundo 2022 será disputada no dia 20 de novembro, um domingo, entre as seleções do Catar, país sede do Mundial, e Equador, válida pelo Grupo A do Mundial. O jogo acontece no estádio Al Bayt.

A final está marcada para ocorrer depois de quatro semanas, no dia 18 de dezembro, no estádio de Lusail. A Copa do Mundo de 2022 é a última a ser disputada com 32 seleções.