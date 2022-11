Governo e prefeitura trabalham juntos na programação de fim de ano na capital; veja detalhes

A Prefeitura de Rio Branco, em parceria com o Governo do Estado, deu início às preparações para a festa do final do ano.

A tradicional queima de fogos na Gameleira, diferente do protocolo dos anos anteriores, será realizada em ação conjunta entre o Estado e o município.

Ao ContilNet, o secretário municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (Seinfra), Cid Ferreira, que confirmou a parceria e disse que as tratativas já foram iniciadas e esclareceu que as questões de iluminação, escolha da estrutura, decoração e programação, seguem em pauta entre as fundações Garibaldi Brasil e Elias Mansour.

Com relação à decoração anual da cidade no período natalino, o secretário de Estado da Casa Civil do Acre, Jonathan Xavier Donadoni, informou que “o governador já deu a ordem para iniciarmos os trabalhos. A Casa Civil, a Secretaria Estadual de Turismo e a Fundação Elias Mansour já estão trabalhando na parte da iluminação de Natal. Já temos uma licitação pronta e estamos fechando o orçamento de quanto iremos gastar”, frisou o gestor, destacando a agilidade com a qual o serviço de ornamentação da tem sido realizado.

“O trabalho segue a passos largos para que no prazo, a decoração da cidade esteja pronta para as festas natalinas”, finalizou Xavier Donadoni.