Guerra entre facções criminosas deixa mais um morto neste domingo

O jovem Mizael Oliveira da Silva, de 20 anos, foi morto com seis tiros na frente da própria residência, na manhã deste domingo (20), na rua Santa Inês, no bairro Santa Inês, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Mizael estava morando com o padrasto há cerca de 2 meses, e na manhã deste domingo havia saído para comprar pão próximo de casa. Ao retornar, o rapaz foi abordado por um criminoso armado, que efetuou sete disparos, sendo que a vítima foi atingida por seis tiros, que acertam as costas e o abdômen. A vítima morreu dentro do terreno na frente da própria residência. Após a ação, o bandido fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e uma ambulância de suporte avançado foi ao local, mas quando os socorristas chegaram, constaram que Mizael já estava sem vida.

Policiais Militares do 2° Batalhão estiveram no local e colheram as informações com as testemunhas em seguida realizou ronda na região, mas não tiveram êxito.

A PM também isolou a área para os trabalhos da perícia. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), para a realização dos exames cadavéricos.

Ainda segundo a polícia, a motivação do crime pode ter sido a guerra entre facções criminosas. O caso vai ser investigado por agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE), da Delegacia Especializada de Investigação Criminal (DEIC).