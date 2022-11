Jennifer Aniston surge com biquíni polêmico em capa de revista

O modelo preto foi desfilado pela primeira vez por Stella Tennant, que morreu em 2020, e Carla Bruni riscou a passarela usando o mesma criação, só que em tom rosa. A peça já tinha ensaiado um comeback com Kim Kardashian usando em uma foto postada em seu Instagram.

Na entrevista para a Allure, Jennifer analisou a maturidade. “Eu me sinto melhor em que sou hoje, melhor do que nunca, melhor do que nos meus 20, 30 e 40 anos. Precisávamos parar de dizer merd* para nós mesmas. Você vai fazer 65 um dia e pensar: ‘eu estava ótima para caralh* aos 53 anos”, disse.