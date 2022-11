Justiça marca audiência inicial do caso Bruno Pereira e Dom Phillips

Apontado como mandante dos assassinatos do indigenista e do jornalista, Rubens Villar Coelho, conhecido como Colômbia, está solto. A justiça concedeu a liberdade provisória ao suspeito no dia 6 de outubro. O Ministério Público Federal chegou a recorrer da decisão, mas o juiz federal Fabiano Verli manteve, no dia 18 de outubro, a liberdade provisória do suspeito.