“Lamentamos muito o ocorrido”, diz presidente da Câmara de Sena sobre morte de Gilberto Diniz

Os vereadores de Sena Madureira estão abalados com o falecimento na noite desta terça-feira (8), do vereador Gilberto Diniz (MDB), após se submeter a uma cirurgia no coração em Goiânia. Jacamin (PP), presidente da Câmara Municipal lamentou profundamente o ocorrido.

“Trata-se de uma notícia muito triste. Lamentamos muito o ocorrido. Estamos adotando as medidas necessárias para prestarmos a última homenagem ao nobre colega. Que Deus conforte os familiares e amigos nesse momento de profunda dor”, disse ele.

Gilberto Diniz foi deputado estadual e em 2020 eleito vereador pelo MDB. Neste ano, concorreu as eleições para deputado estadual, porém, não conseguiu vencer.

Seu corpo será transladado para Sena Madureira, mas ainda não se sabe o horário do velório nem o local.

O suplente de Gilberto Diniz na Câmara é o ex-vereador Tom Cabeleireiro.