Livro ‘Intuição’ de Nelson Liano tem noite de lançamento no Afa Jardim

O livro “Intuição: despertando a mediunidade para alcançar novos estados de consciência”, do jornalista Nelson Liano, foi lançado na noite da última quarta-feira (23), no espaço Afa Jardim, em Rio Branco Júnior, pela Editora Jardim dos Livros, com o apoio da Fundação de Cultura Estadual Elias Mansour.

- Publicidade-

Representantes de diferentes vertentes espirituais marcaram presença no evento, e abordaram temas da intuição e mediunidade do ponto de vista de cada um segundo suas perspectivas e tradições.

Representantes de vários segmentos religiosos participaram do evento. Entre os nomes conhecidos estavam representantes evangélicos, católicos, kardecistas, umbandistas, candomblecistas entre outros.

Cantos de várias tradições indígenas foram apresentados pela cantora Natália Guantó, com a participação de outros musicistas.

Nelson Liano disse que a obra trata-se de instrumentos importantes para o autoconhecimento, que é um caminho universal para todos que desejam conhecer os mistérios da existência.

“Satisfatório esse encontro com algumas lideranças das principais tradições espiritualistas do Acre. A ideia é mostrar que temas como meditação, mediunidade e intuição não pertencem a uma religião, mas a todas”, comemorou o autor.

De acordo com Nelson, o livro é o resultado de um trabalho constante realizado durante anos.

“Além de discorrer sobre intuição e mediunidade, segundo diversas escrituras sagradas e os ensinamentos de muitos mestres com quem convivi, vou contando sobre as minhas peregrinações e os trabalhos espirituais de que participei”, relembra.