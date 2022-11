Médico que coordenava o Samu no Acre pede exoneração e outro gestor assume a vaga

Saiu na edição do Diário Oficial desta sexta-feira (11) o pedido de exoneração do coordenador estadual do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), o médico Pedro Pascoal Duarte Pinheiro Zambon.

Quem assume a vaga, a partir de uma nomeação em substituição na mesma edição do Diário, é o gestor Eduardo Formiga Nogueira.

O motivo do pedido de exoneração feito por Pedro não foi informado.

Também como mudança no quadro de pessoal do executivo, foi tornado sem efeito o decreto que nomeou Elizangela de Siqueira Rodrigues para o cargo de chefe de departamento na Secretaria de Estado de Empreendedorismo e Turismo (SEET).