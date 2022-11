Mesmo com aumento de casos, Acre segue sem internações por Covid-19

Um novo boletim InfoGripe, divulgado pela Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) nesta terça-feira (29), mostra que o Acre é um dos 6 estados onde não há alta nas internações por causa de Covid-19 ou outras síndromes respiratórias.

Além do estado acreano, Amazonas, Amapá, Espírito Santo, Mato Grosso, Rondônia e Tocantins estão em estabilidade.



Os dados apontam que mesmo com o aumento dos casos de coronavírus registrados desde a última semana, o Acre não tem lotação das unidades de saúde. O boletim epidemiológico diário da Secretaria Estadual de Saúde (Sesacre) destaca que não há internados com a doença.



A nível nacional, o estudo aponta o crescimento das hospitalizações em 20 das 27 unidades da federação e se concentra especialmente na população adulta e nas faixas etárias acima de 60 anos.