Misturinha caseira para eliminar as baratas da sua casa com ingredientes que tem no armário

Todos nós sabemos como é desesperador encontrar baratas em casa, ainda mais se for na cozinha. Para não sofrer mais com o medo de aparecer uma barata no meio da sala de jantar quando se está recebendo alguma visita, vamos te ensinar uma receita caseira para exterminar as baratas de uma vez!

Como fazer receita caseira para exterminar baratas

Com os preços altíssimos de venenos para insetos nos supermercados, a melhor alternativa é preparar suas próprias soluções em casa, e funciona tão bem quanto os inseticidas. Para essa receita que vamos te ensinar, o principal ingrediente será o ácido bórico, uma substância antisséptica e adstringente, que é um poderoso veneno contra as baratas. O ácido bórico é facilmente encontrado em qualquer farmácia e é bem baratinho. Vamos usá-lo combinados com outros ingredientes que sejam atrativos para as baratas, de modo que elas levem o ácido para dentro de seus ninhos e assim toda a ninhada seja exterminada.

Receita 1:

Dissolva 3 colheres de sopa de ácido bórico em 100mL de água e umedeça um pedaço de pão com essa solução. Coloque o pão umedecido nos locais de maior aparecimento das baratas. Deixe o pão por um período de pelo menos 24h.

Receita 2:

Misture 3 colheres de sopa de ácido bórico com 2 colheres de sopa de açúcar. Polvilhe a mistura onde as baratas geralmente aparecem. O açúcar cumprirá o papel de atrativo para as baratas, assim como o pão.

Importante: o ácido bórico é nocivo para a saúde dos animais domésticos. Caso tenha animais em casa, procure por métodos alternativos para exterminar as baratas.